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Дима Коляденко представил кавер на хит Ирины Билык - сеть в восторге

Дима Коляденко представил кавер на хит Ирины Билык - сеть в восторге
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский певец и шоумен презентовал кавер на легендарную песню Ирины Билык — “Фарби”.

Поклонники как Коляденка, так и Ирины Билык с нетерпением ждали релиза трека. После его премьеры на YouTube-канале певицы сеть засыпала комментарии позитивными отзывами.

"Очень круто получилось", "Аранжировка просто класс", "Очень интересно посмотреть и послушать", "Интересное звучание. Хочется танцевать", "Песня получилась", "Коляденку идет украинский", "Песня звучит несколько иначе оригинала, как-то по-другому что ли, но это классно", "Очень здорово получилось", "На повторе,круто", - пишут фанаты.

Не обошлось и без хертеров - "Как то не похож голос на Димын", "Самое омерзительное, что когда-либо слышали мои уши", "Всё супер кроме Димы". Однако все же позитивных отзывов больше, чем негативных.

Кавер "Фарби" Димы Коляденко:

 

Предлагаем также послушать и оригинал песни, для сравнения: 

 

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Дима не раз признавался, что проникся песней еще в те времена, когда работал с певицей в ее коллективе, и не раз хотел записать кавер на эту песню, но Ирина Билык ему запрещала.

"В этом году, зимой, мы с друзьями отдыхали в Египте. И тогда я предложил Ире идею — к ее юбилею спеть "Фарби", а другие артисты тоже, чтобы спели её хиты. Билык эта идея очень понравилась!" - рассказал Коляденко.

Аранжировщиком и саундпродюсером трека выступил музыкант Томаш Лукач — LUKACHSOUND, которого одобрила сама народная артистка.

Напомним, 10 сентября на киевской "Площади звезд" засияла новая звезда - Ирина Билык получила свою именную звездочку. Отметим, что поддержать Ирину тогда также пришел Дмитрий Коляденко.

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Музыка, Кавер, Дима Коляденко, Ирина Билык.

Автор:

Телеграф
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