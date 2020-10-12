С далматинцем: звезда сериала "Школа" снялась в ярком клипе "Малиновые волосы" (Видео)

Молодая актриса и певица Анна Тринчер презентовала новый клип на зажигательную песню "Малиновые волосы".

19-летняя исполнительница Анна Тринчер представила видеоработу на сингл "Малиновые волосы", премьера песни которой состоялась 29 июля. Клип появился на официальном YouTube-канале певицы.

Срежиссировала музыкальный ролик Арина Остапенко.

В новом клипе Тринчер мы можем видеть очень яркие образы, разноцветные краски. "Ну что, мы готовы представить вашему вниманию то, над чем мы так долго и старательно работали! И вот оно наше детище!" - объявила Анна на своей странице в Инстаграме.

Напомним, Анна Тринчер - украинская певица и актриса. В 2015 году она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение", а также суперфиналистка 8 сезона "Голосу країни". Известна как актриса украинского сериала "Школа".

"Телеграф" сообщал, ранее 18-летняя звезда рассказала о своей жизни после разрыва с актером Богданом Осадчуком.