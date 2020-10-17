Звезда "Хороших мальчиков" Джейкоб Трамбле снялся в клипе Бибера про одиночество (Видео)

Канадский поп-исполнитель записал песню Lonely и представил видеоработу к ней.

Джастин Бибер, который недавно сделал новою татуировку, на днях выпустил клип на песню Lonely. Премьера состоялась на YouTube-канале исполнителя.

В ролике снялся 14-летний канадский актер Джейкоб Трамбле, получивший известность благодаря роли Коди в фильме ужасов "Сомния" и роли Джека в драматическом фильме "Комната".

View this post on Instagram A post shared by Jacob Tremblay (@jacobtremblay) on Oct 16, 2020 at 11:19am PDT

В песне говорится о мальчике, который взрослел у всех на виду, рано познал богатство и славу, но в итоге остался одиноким.

26-летний Джастин Бибер отметил, что считает Трамбле очень талантливым молодым актером и похвалил его игру в своем клипе: "Было очень эмоционально смотреть со стороны, как он играет меня".

Новое видео записано с американским рэпером и музыкальным продюсером Бенни Бланко.

Как ранее сообщал "Телеграф", 18-летняя американская певица и автор песен Билли Айлиш объявила дату предстоящего лайв-стрим своего концерта.