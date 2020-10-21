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"Артист должен иметь творческий выход": Вин Дизель сменил род деятельности

"Артист должен иметь творческий выход": Вин Дизель сменил род деятельности
Обновлено 03:24 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм - Вин Дизель
Вин Дизель обещает в ближайшее время выпустить сингл.

Пандемия оставила без занятия многих звезд кино, вследствие чего те иногда придумывают для себя новые способы убить время. 

Звезда фильмов "Форсаж" и "Риддик" Вин Дизель в отсутствие кинопроизводства решил попробовать свои силы в музыке

В своем Инстаграм он анонсировал выход нового сингла. 

"Вы все знаете, как глубоко я погружаюсь в фильмы, которые снимаю, но в этом году не было никакого кинопроизводства. А ведь артист должен иметь творческий выход", - написал он.

Дизель поблагодарил подписчиков, которые мотивировали его выйти из зоны комфорта и заняться новым делом. 

"Я всегда буду любить вас. 10 дней до следующего сингла!", - заявил актер.

 

Как известно релиз девятого фильма серии "Форсаж" был отложен из-за пандемии на год. Изначально его планировали запустить в прокат в мае 2020 года, однако теперь зрители смогут увидеть ленту в апреле 2021 года. 

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Фильмы, Музыка, Вин Дизель.

Автор:

Телеграф
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