"Артист должен иметь творческий выход": Вин Дизель сменил род деятельности

Пандемия оставила без занятия многих звезд кино, вследствие чего те иногда придумывают для себя новые способы убить время.
Звезда фильмов "Форсаж" и "Риддик" Вин Дизель в отсутствие кинопроизводства решил попробовать свои силы в музыке.
В своем Инстаграм он анонсировал выход нового сингла.
"Вы все знаете, как глубоко я погружаюсь в фильмы, которые снимаю, но в этом году не было никакого кинопроизводства. А ведь артист должен иметь творческий выход", - написал он.
Дизель поблагодарил подписчиков, которые мотивировали его выйти из зоны комфорта и заняться новым делом.
"Я всегда буду любить вас. 10 дней до следующего сингла!", - заявил актер.
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You all know how deep I go into the films I make.. this year there was no film production. An artist must have a creative outlet... you who made my face book first to 100 million, you who have always encouraged me to step out of my comfort zone saved me, because I was able to make music this year!!! Will always love you. 10 days until the next single! #DaysareGone
Как известно релиз девятого фильма серии "Форсаж" был отложен из-за пандемии на год. Изначально его планировали запустить в прокат в мае 2020 года, однако теперь зрители смогут увидеть ленту в апреле 2021 года.