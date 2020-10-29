"Ангела": "раненый" Андрей Хлывнюк оголился в новом клипе (Видео)

В пятницу, 29 октября, известная украинская группа "Бумбокс" выпустила музыкальный ролик под названием "Ангела". Песня была записана совместно с Сашей Кольцовой из группы "Крихітка".

Видео появилось на YouTube-канале коллектива. Режиссером клипа стал Стас Гуренко.

На тело Андрея Хлывнюка нанесли 16 "татуировок", а на его левом боку можно увидеть повязку, которая закрывает "рану".

"За период от написания песни к изданию клипа прошло достаточно событий в Украине и в мире, весомых настолько, что можно было бы спрятать их в тело этого клипа и в натюрморты, которые мы использовали там..." - говорит Андрей Хлывнюк о новом клипе.

Чтобы увидеть все детали и "считать" месседжи, заложенные в видео, его придется пересматривать и часто ставить на паузу.

Фанаты оценили символизм в новом клипе группы и оставили много положительных комментариев под видео.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинский музыкант и автор песен Андрей Хлывнюк заразился коронавирусной инфекцией.