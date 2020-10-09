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Фронтмен группы "Бумбокс" подхватил коронавирус

Фронтмен группы "Бумбокс" подхватил коронавирус
Обновлено 07:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Известный украинский музыкант получил положительный результат теста на COVID-19.

Вчера, 8 октября, фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк сообщил на своей странице в Фейсбуке, что заболел коронавирусом. 

Длинных историй о болезни, симптомах и прочее артист не писал, только отметил, что чувствует себя, как при сильной простуде.

 "Не волнуйтесь и берегите себя" - коротко подытожил Андрей.

Музыкант добавил, что если Вам уже так сильно хочется помочь, то лучшее, что можно сделать, так это помочь  детям-сиротам из восточных регионов Украины и прикрепил пост украинской актрисы Аллы Мартинюк. Девушка как раз собирает помощь для своих подопечных ребят на востоке.

Друзі, на жаль я захворів на ковід 19. Почуваюсь, як при сильній застуді. Не хвилюйтесь будь-ласка і бережіть себе. Якщо вам дуже хочеться допомогти - ось!...

Опубликовано Андрій Хливнюком Четверг, 8 октября 2020 г.

Комментарии артиста просто засыпались пожеланиями скорейшего выздоровления - "Желаю здоровья. Знай Черкассы будут сопротивляться", "Выздоравливай! Сейчас, к сожалению,это все чаще встречается .... к большому сожалению....Будем осторожны!...", "Поправляйся", "Крепкого здоровья", "Желаю, чтобы все прошло быстро и легко".

Напоминаем, от коронавируса одной маской и антисептиком не "отобъешься". Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что еще можно и нужно делать, чтобы уберечь себя от коронавируса.

Читайте также в материале "Телеграф": Какие симптомы отличают коронавирус от простуды и гриппа.

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Все по теме:

Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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