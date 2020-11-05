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РитмоLOVE: MONATIK презентовал клип совместно со своими подопечными - Lida Lee и NiNO (Видео)

РитмоLOVE: MONATIK презентовал клип совместно со своими подопечными - Lida Lee и NiNO (Видео)
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик занялся продюсированием. Первыми его подопечными стали звезды "Голоса страны", бывшие бэк-вокалистки NiNO и Lida Lee. Каждая из девушек уже представила по сольному клипу: Лида Ли – на трек Достопримечательность, а NiNO – на песню Словно цветы.

4 ноября на YouTube-канале Монатика состоялась премьера совместного клипа артистов на песню ритмоLOVE.

«ритмоLOVE - это образ жизни главных героев видео» - написал на своей странице в Инстаграм Дмитрий. – «Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила - одно чувство... Ритма!».

Главные герои видео слышат и чувствуют ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг.

В клипе использованы три основных цвета - зеленый, синий и красный. Эти цвета демонстрируют те разные поколения, которые объединены чувством ритма.

Танцы разных стилей, яркость, драйва и отличная музыка – все это новый клип Монатика, Лиды Ли и NiNO.

Поклонники остались в восторге от новой композиции и видеоработы музыкантов. Это доказывают комментарии, которые оставляют фаны под видео – сплошной позитив, похвала и восторг.

«Мое почтение, каждый раз новый уровень», «Только вдохновение, наслаждение и восхищение творчеству», «Это просто Бомба Пушка Ракета», «Воу-воу! Это круто!» - пишут фанаты.

Ранее, «Телеграф» писал, что солистка группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о новом хите, который готовится к выходу.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Монатик, Нино, Лида Ли.

Автор:

Телеграф
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