Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Итоги 10 февраля: решение суда по искам в деле блокировки каналов Медведчука и гибель подростка в Харькове
Итоги 10 февраля: решение суда по искам в деле блокировки каналов Медведчука и гибель подростка в Харькове
Одноклубник Зинченко забил гол, делая прострел (видео)
Одноклубник Зинченко забил гол, делая прострел (видео)

Тернопольские пенсионерки объединились в ансамбль "Золоті журавки" и сняли клип

Тернопольские пенсионерки объединились в ансамбль "Золоті журавки" и сняли клип
23:37 Ср, 10 Февраль 2021 Телеграф Фото: suspilne.media

В тернопольском территориальном центре соцобслуживания тернополянки организовали ансамбль, который называется "Золоті журавки".

Участницы ансамбля - женщины в возрасте от 60 лет. Два раза в неделю пенсионерки собираются на репетиции, поют и даже сами пишут себе песни.

А 10 февраля стало известно, что ансамбль снял клип, выбрав для съемки разные локации Тернополя.

Об этом сообщила заведующая отделением территориального центра социального обслуживания Мария Бисовская.

Режиссером клипа стала работница территориального центра Светлана Провальнюк. Женщины исполняли колядки.

Ранее, "Телеграф" писал, что внучка Ющенко неудачно выступила на "Голосе країни".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

Все по теме:

Тернополь, Музыка, Клип, Ансамбль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
02 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
03 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Закрытые "телеканалы Медведчука" обвинили Зеленского в сведении счетов, - латиноамериканские СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский нашел замену Разумкову: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
Зеленский нашел замену Разумкову: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)
В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)
Школы и детсады в Киеве закрывают из-за непогоды
Школы и детсады в Киеве закрывают из-за непогоды
Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь