Тернопольские пенсионерки объединились в ансамбль "Золоті журавки" и сняли клип

В тернопольском территориальном центре соцобслуживания тернополянки организовали ансамбль, который называется "Золоті журавки".

Участницы ансамбля - женщины в возрасте от 60 лет. Два раза в неделю пенсионерки собираются на репетиции, поют и даже сами пишут себе песни.

А 10 февраля стало известно, что ансамбль снял клип, выбрав для съемки разные локации Тернополя.

Об этом сообщила заведующая отделением территориального центра социального обслуживания Мария Бисовская.

Режиссером клипа стала работница территориального центра Светлана Провальнюк. Женщины исполняли колядки.

Ранее, "Телеграф" писал, что внучка Ющенко неудачно выступила на "Голосе країни".