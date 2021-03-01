Полная безвкусица: Олег Скрипка попал под волну критики за новую версию песни "Два кольори"

25 февраля лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка представил сольный клип на англоязычную версию песни "Два кольори", слова которой принадлежат украинскому поэту Дмитрию Павлычко, а композитором оригинальной композиции является Александр Билаш.

Эпатажная украинская режиссер Елена Винярская вместе с Олегом Скрипкой создали неожиданную экранизацию всем известной песни. Однако реакция слушателя и зрителя не такая уж и приятная.

Дочь украинского композитора Александра Биляша, который и создал оригинальную версию песни, Алеся Александровна на своей странице в Фейсбуке написала о своих не очень таки приятных ощущениях, что получила после просмотра клипа Олега Скрипки. Ее ужасно возмутил тот факт, что Олег Скрипка просто проигнорировал авторское право, да и просто память ее отца, который и положил слова Павлычка на музыку.

"Сказать, что я поражена, не сказать ничего о моих ощущениях. Кроме того, что посмотрела почти фильм ужасов, еще и услышала в нем мелодию отца "Два кольори". Мне страшно за перспективу украинской музыкальной культуры" - пишет Алеся Александровна.

Такое же мнение высказал и украинский политик Виктор Уколов. На своей странице в Фейсбук он поддержал Алесю Билаш, и высказал свое "фу" касательно нового клипа Скрипки.

"Считаю этот клип Скрипки полной безвкусицей. Искаженная идея песни и гениального стихотворения Дмитрия Павлычко. Отвратительно, что попса настолько испачкала мозг известного когда-то музыканта" - написал Виктор Александрович.

Да и если почитать комментарии под клипом на ютубе, то также трудно найти что-то позитивное. Зрители и слушатели немного шокированы такой интерпретацией украинской песни, да еще и от Олега Скрипки.

Олег Скрипка — Two Colors

Ранее, "Телеграф" писал, что на Крещение украинская группа "Вопли Видоплясова" презентовала песню "Лазня". Вместе с треком вышел и клип, в котором участники коллектива искупались в проруби.