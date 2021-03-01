Земфиру уличили в плагиате: что не так с обложкой альбома "Бордерлайн" (фото, видео)

Российская певица Земфира недавно выпустила свой седьмой студийный альбом, получивший название "Бордерлайн" ("Граница"), но не прошло и недели, как в сети обратили внимание на интересную деталь.

Обложку альбома предложили сравнить с обложкой сингла BRDRLNE, выпущенного исполнителем Leo Luganskiy в 2019 году.

"Пока вы все нахваливаете Земфиру, она, кажись, сплагиатила обложечку", - написала в Фейсбук основатель контент-агенства TXT Марина Рыбина.

Также свое мнение высказал о ситуации журналист Александр Нечай.

Как сообщалось ранее, фанаты Земфиры положительно восприняли новый альбом певицы. Такое же мнение о нем высказал и российский музыкальный критик Михаил Козырев.

А украинский журналист Алексей Бондаренко рассказал, почему Земфиру продолжают слушать в Украине несмотря на то, что идет седьмой год войны с Россией.