Первый большой релиз за 10 лет: Evanescence порадовали фанатов новым альбомом "The Bitter Truth"

Американская рок-группа Evanescence впервые за десять лет выдала фанатам полноформатный альбом.

Новая работа рокеров получила название "The Bitter Truth" ("Горькая правда") и доступна к прослушиванию в YouTube -канале группы.

Предыдущий полноформатный альбом под названием "Evanescence" был выпущен в далеком 2011 году, с тех пор была выпущена лишь пластинка "Synthesis" с записью старых песен в оркестровом исполнении.

Среди основателей в составе группы осталась лишь вокалистка Эми Ли, которая после длительной паузы вернулась к музыкальной деятельности лишь после смерти младшего брата Робби. Ему посвящена одна из песен нового альбома.

Всего в новом альбоме 12 песен, три из них ("Better without You", "Wasted on You" и "The Game Is Over") были представлены публике еще до релиза альбома.

Группа Evanescence основана в 1995 году, но наибольшую популярность она приобрела в 2003 году после выхода альбома "Fallen". Пластинка разошлась тиражом более 15 миллионов копий и удостоилась двух статуэток "Грэмми".

