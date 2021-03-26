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Первый большой релиз за 10 лет: Evanescence порадовали фанатов новым альбомом "The Bitter Truth"

Первый большой релиз за 10 лет: Evanescence порадовали фанатов новым альбомом "The Bitter Truth"
20:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Американская рок-группа Evanescence впервые за десять лет выдала фанатам полноформатный альбом. 

Новая работа рокеров получила название "The Bitter Truth" ("Горькая правда") и доступна к прослушиванию в YouTube -канале группы. 

Предыдущий полноформатный альбом под названием "Evanescence" был выпущен в далеком 2011 году, с тех пор была выпущена лишь пластинка "Synthesis" с записью старых песен в оркестровом исполнении. 

Среди основателей в составе группы осталась лишь вокалистка Эми Ли, которая после длительной паузы вернулась к музыкальной деятельности лишь после смерти младшего брата Робби. Ему посвящена одна из песен нового альбома. 

Всего в новом альбоме 12 песен, три из них ("Better without You", "Wasted on You" и "The Game Is Over") были представлены публике еще до релиза альбома. 

Группа Evanescence основана в 1995 году, но наибольшую популярность она приобрела в 2003 году после выхода альбома "Fallen". Пластинка разошлась тиражом более 15 миллионов копий и удостоилась двух статуэток "Грэмми".   

Как сообщалось ранее, украинский певец Сергей Бабкин 26 марта представил новую песню под названием "Вона знає", посвященную любимой супруге Снежане Бабкиной.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Музыка, Рок-музыка, Evanescence.
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