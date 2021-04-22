"Когда за паспортом?" Солист Rammstein запел на русском (аудио)

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн все чаще и чаще посещает Россию. Сначала он снял клип на песню "Frau und Mann" для своего сольного проекта Lindemann, а теперь и вовсе запел на русском языке.

Немецкий рокер исполнил композицию Марка Бернеса "Любимый город". Аудио опубликовано на YouTube.

Сообщается, что запись приурочена к выходу фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев", о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, которому удалось сбежать из немецкого плена на немецком же самолете.

Телеграмм-канал Mash "считает", что на Тилля так повлиял день рождения Ленина, или ГДР-овское детство, а может и Светлана Лобода, с которой ему приписывают роман.

Ранее, "Телеграф" писал, что в день рождение Тилля Линдеманна российская певица Лолита Милявская на своей странице в Инстаграме оригинально поздравила певца, опубликовав видео, в котором сообщила, что встретила своего брата и расцеловала Тилля на камеру.