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"Когда за паспортом?" Солист Rammstein запел на русском (аудио)

"Когда за паспортом?" Солист Rammstein запел на русском (аудио)
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн все чаще и чаще посещает Россию. Сначала он снял клип на песню "Frau und Mann" для своего сольного проекта Lindemann, а теперь и вовсе запел на русском языке. 

Немецкий рокер исполнил композицию Марка Бернеса "Любимый город". Аудио опубликовано на YouTube. 

Сообщается, что запись приурочена к выходу фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев", о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, которому удалось сбежать из немецкого плена на немецком же самолете.

Телеграмм-канал Mash "считает", что на Тилля так повлиял день рождения Ленина, или ГДР-овское детство, а может и Светлана Лобода, с которой ему приписывают роман.

Ранее, "Телеграф" писал, что в день рождение Тилля Линдеманна российская певица Лолита Милявская на своей странице в Инстаграме оригинально поздравила певца, опубликовав видео, в котором сообщила, что встретила своего брата и расцеловала Тилля на камеру. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

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Музыка, Rammstein, Певец, Тилль Линдеманн.
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