Песни будет "исполнять" Цой: возрожденная группа "Кино" готовится к турне

Легендарная рок-группа 1980-х годов "Кино" воссоединилась и планирует дать несколько концертов в разных городах, в том числе и в Киеве.

Как передает ТАСС, продюсер шоу Александр Цой, сын легендарного лидера группы Виктора Цоя, обещает поклонникам исполнение хитов "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", другие не менее знаменитые песни музыкантов, а также композиции последнего "Черного альбома" (1991). Интересно, что для концертов была оцифрована многоканальная запись вокала Виктора Цоя.

В состав вошли два басиста группы - Игорь Тихомиров и Александр Титов, а также бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

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Свое небольшое турне артисты начнут с концерта в Москве. Также выступления группы запланированы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Риге и Киеве. В украинской столице артисты выступят 24 сентября в Дворце спорта.

Последний концерт группы "Кино" с еще живым Виктором Цоем состоялся 24 июня 1990 года.