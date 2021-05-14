Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Италия открывает свои границы: на что рассчитывать украинцам
Италия открывает свои границы: на что рассчитывать украинцам
Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 мая (фото)
Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 мая (фото)
Будет хуже: глава ВОЗ сделал прогноз насчет коронавируса и назвал самые опасные страны
Будет хуже: глава ВОЗ сделал прогноз насчет коронавируса и назвал самые опасные страны
Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"
Степанову приготовиться? Два украинских министра уходят "по собственному желанию"

Песни будет "исполнять" Цой: возрожденная группа "Кино" готовится к турне

Песни будет "исполнять" Цой: возрожденная группа "Кино" готовится к турне
19:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram viktor_tsoy_kino_by

Легендарная рок-группа 1980-х годов "Кино" воссоединилась и планирует дать несколько концертов в разных городах, в том числе и в Киеве.

Как передает ТАСС, продюсер шоу Александр Цой, сын легендарного лидера группы Виктора Цоя, обещает поклонникам исполнение хитов "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", другие не менее знаменитые песни музыкантов, а также композиции последнего "Черного альбома" (1991). Интересно, что для концертов была оцифрована многоканальная запись вокала Виктора Цоя.

В состав вошли два басиста группы - Игорь Тихомиров и Александр Титов, а также бессменный гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by КИНО (@kino.band.official)

Даже на родине не любят: в Санкт-Петербурге отменили концерт Моргенштерна

Свое небольшое турне артисты начнут с концерта в Москве. Также выступления группы запланированы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Риге и Киеве. В украинской столице артисты выступят 24 сентября в Дворце спорта.

Последний концерт группы "Кино" с еще живым Виктором Цоем состоялся 24 июня 1990 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 261

Все по теме:

Москва, Кино, Концерты, Виктор Цой, Александр Цой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина в ТОПе: первая репетиция Go-A стала одной из самых просматриваемых на YouTube (видео)
02 Жена Зеленского призналась, что ест ее семья
03 Назван самый опасный маринад для шашлыка
04 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
05 Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарочек&quot; жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
"Подарочек" жене: стало известно, почему мужчина застрелился на вокзале в Измаиле (фото 18+)
Пашинян снова обратился к Путину на фоне нового обострения в Карабахе
Пашинян снова обратился к Путину на фоне нового обострения в Карабахе
В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое
В России составили перечень недружественных стран: в списке только двое
Продвинулись уже на несколько километров: позиции Азербайджана в Карабахе отследили по спутникам
Продвинулись уже на несколько километров: позиции Азербайджана в Карабахе отследили по спутникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь