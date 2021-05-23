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Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"
Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"

Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"

Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Олег Скрипка

22 мая состоялся гранд-финал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который прошел в Нидерландах на арене "Ахой" в Роттердаме.

Победителем конкурса в 2021 году стала Италия - группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni". А группа Go_A, представлявший Украину с украиноязычной песней "Шум", заняла пятое место.

Своим мнением об ажиотаже, который традиционно творился вокруг "Евровидения", а также о том, что на самом деле может развивать-продвигать культуру, с "Телеграфом" поделился продюсер и лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" (ВВ) Олег Скрипка, который дал недавно откровенное интервью нашему изданию.

"Никогда не смотрел Евровидение, разве что случайно на глаза попадали какие-то моменты. От Украины хорошие артисты представляются на Евровидении. Среди песен есть хорошие композиции, но мне не заходит сама концепция этого конкурса, - объясняет Олег Скрипка. - Я считаю, чем меньше будет ажиотаж вокруг подобных мероприятий, тем больше будет места для культуры в Украине. А чем больше общество будет направлять свои усилия в эту сторону, то ситуация будет такая, которая у нас есть сегодня и которая не устраивает многих людей".

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По мнению певца, культуре в Украине власть уделяет очень мало внимания.

"Сказать мало - не сказать ничего. Нет культурной политики, - считает Олег Скрипка. - Для начала надо сформировать эту культурную политику, потом попробовать ее воплощать. Если предыдущие планы были не эффективны, тогда их надо исправить. То есть, это достаточно долгий путь. На данный момент у нас не сделано первого шага - у нас нет культурной концепции Украины. Надо с этого начинать. Возможно, эта культурная концепция уже где-то и обсуждается. Но мы не знаем об этой концепции".

Несмотря на все, у нас очень высокий культурный потенциал в Украине, уверен лидер ВВ.

"Как только мы возьмемся за это дело вместе, всем обществом, то мы можем получить очень серьезные результаты. То есть, мой прогноз очень оптимистичный, если будем в этом направлении работать", - резюмирует Олег Скрипка.

Отметим, что "Телеграф" вел текстовую трансляцию финала "Евровидения 2021", в которой отмечал все главные события конкурса и результаты голосований.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Олег Скрипка, Евровидение, Евровидение 2021.
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