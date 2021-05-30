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Як тебе не любити? Ко Дню Киева украинцев порадовали оригинальными исполнениями хита (видео)

Як тебе не любити? Ко Дню Киева украинцев порадовали оригинальными исполнениями хита (видео)
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф

Ежегодно в последнее воскресенье мая столица Украины празднует День Киева. В 2021 году праздник выпадает на 30 мая, а 29 числа киевляне отмечали День столицы.

День Киева начали отмечать в 1982 году. Именно тогда отпраздновали 1500-летие от условной даты основания города, поэтому в этом году столице исполняется 1539 лет.

Кубок столицы, регата и концерты: как Киев отмечает день города (программа)

Киевляне искренне поздравляют родной город с особым весенним днем. Особенно часто сегодня в столице звучит символическая украинцам песня композитора Игоря Шамо "Як тебе не любити, Києве мій!".

Украинская исполнительница из Броваров Валерия Клапчук на своем YouTube-канале опубликовала видео, где она на бандуре исполняет известный хит с трех локаций города.

"А Вы почувствуйте сполна, и останьтесь со мной!", - написала Клапчук под видео.

Также оригинально с праздников поздравило киевское ГП "Антонов", которое в мае отметило свое 75-летие: "Поздравляем с Днем Киева! Песня "Як тебе не любити, Києве мій", композитор Игорь Шамо, выполняет Ан-22 "Антей".

"Телеграф" сообщал, что ранее киевская журналистка Алена Яхно оскорбила некоренных жителей своим постом в Facebook.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Киев, Песни, День Киева.
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