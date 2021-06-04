"Круче чем у многих украинских топ звезд": NIKITA LOMAKIN выпустил провокационный клип (видео)

Украинский молодой певец NIKITA LOMAKIN (Никита Ломакин), который участвовал в 11 сезоне популярного проекта "Голос країни", презентовал свой провокационный клип на песню "Сука" из нового альбома под названием "Эйфория".

Музыкальное видео было опубликовано на официальном YouTube-канале 23-летнего исполнителя, которое собрало много положительных отзывов от поклонников артиста.

Режиссером клипа стал молодой киевский клипмейкер Артем Шапиренко (SHAPXO).

"Часто в поисках идеального партнера мы перестаем замечать обычных, чистых и настоящих людей вокруг. Мы стремимся найти тот самый, идеальный набор качеств до тех пор пока это стремление не убьет нас", - написал Шапиренко в Инстаграме.

Напомним, что Никита Ломакин родился в Симферополе. На этапе нокаутов в "Голосі" покинул шоу, но вернулся по результатам зрительского голосования, где, все же, не победил.

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В 2013 году на шоу телеканала СТБ "X-Фактор" познакомился с начинающей певицей Мишель Андраде. Пара встречалась 5 лет. Сейчас проживает в Киеве и встречается с танцовщицей из балета Мишель - Светланой Сакаль, которая, кстати, снялась в новом клипе артиста.