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Выносили из зала под аплодисменты: пьяный Глеб Самойлов сорвал концерт в России (видео)

Выносили из зала под аплодисменты: пьяный Глеб Самойлов сорвал концерт в России (видео)
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Фан. Глеб Самойлов

Бывший участник легендарной российской рок-группы "Агата Кристи", 50-летний Глеб Самойлов сорвал собственное выступление во время концерта в поселке городского типа Вольгинский, Владимирской области.

Мужчина вышел на сцену в стельку пьяным, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Отмечается, что разобрать слова артиста было невозможно и спустя некоторое время вокалиста увели со сцены.

Представители Самойлова пока никак не прокомментировали инцидент, который неприятно удивил присутствующих. Истинные поклонники творчества музыканта поаплодировали ему.

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После ухода из "Агаты Кристи" в 2010 году певец основал группу The Matrixx.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский рэпер Моргенштерн устроил скандал на церемонии награждения музыкальной премии Муз-ТВ в Москве.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 116

Все по теме:

Агата Кристи, Концерты, Глеб Самойлов, Вольгинский, The Matrixx.
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