Выносили из зала под аплодисменты: пьяный Глеб Самойлов сорвал концерт в России (видео)

Бывший участник легендарной российской рок-группы "Агата Кристи", 50-летний Глеб Самойлов сорвал собственное выступление во время концерта в поселке городского типа Вольгинский, Владимирской области.

Мужчина вышел на сцену в стельку пьяным, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Отмечается, что разобрать слова артиста было невозможно и спустя некоторое время вокалиста увели со сцены.

Представители Самойлова пока никак не прокомментировали инцидент, который неприятно удивил присутствующих. Истинные поклонники творчества музыканта поаплодировали ему.

После ухода из "Агаты Кристи" в 2010 году певец основал группу The Matrixx.

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