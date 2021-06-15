В честь своего 25-летия: Spice Girls анонсировали премьеру новой песни

Британская группа Spice Girls решила порадовать своих поклонников новым треков в честь 25-летия из дебютной песни - популярного трека "Wannabe".

В честь празднования коллектив решил выпустить ограниченный выпуск EP-альбома, который будет включать в себя: оригинальный сингл Wannabe, редактированный ремикс Wannabe Junior Vasquez, демо Wannabe, а также ранее неизданный трек "Feed Your Love".

Песня, как и весь альбом, поступит в продажу в следующем месяце - 9 июля, а винил и кассета - 23 июля.

Трек "Feed Your Love" был создан авторами Wannabe Ричардом Стэннардом и Мэттом Роу. Однако она никогда не выпускалась, потому что в то время она считалась слишком пикантной для аудитории группы.

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Ранее, "Телеграф" писал, что одна из участниц коллектива, дизайнер Виктория Бекхэм заработала круглую сумму, когда отказалась выступать в группе Spice Girls.