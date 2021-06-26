"Это новая любимая песня": новый клип Эда Ширана произвел фурор в сети

Британский музыкант Эд Ширан, который ранее сообщил, что берет перерыв в своей карьере для того, чтобы провести побольше времени с семьей, презентовал новый клип на песню "Bad Habits", в котором предстал в необычном для себя образе.
Новая песня - это танцевальный трек, в котором звезда сетует на нездоровый образ жизни. В музыкальном видео он изображен как вампир, с более светлым цветом волос, с клыками вместо зубов и хвастающимся некоторыми из наших пороков.
Режиссером видео выступил Дейв Мейерс, работавший с Билли Айлиш и Кендриком Ламаром.
В сети с восторгом приняли новую видеоработу артиста, "отблагодарив" его множеством комментариев и лайков.
Стоит отметить, что эта песня знаменует собой первый официальный релиз Ширана после его крайнего альбома "No. 6 Collaborations", который вышел в июле 2019 года.
Ранее, "Телеграф" писал, что Эд Ширан рассказал, что его дочери не нравится, когда он играет для нее собственные песни.