"Это новая любимая песня": новый клип Эда Ширана произвел фурор в сети

Британский музыкант Эд Ширан, который ранее сообщил, что берет перерыв в своей карьере для того, чтобы провести побольше времени с семьей, презентовал новый клип на песню "Bad Habits", в котором предстал в необычном для себя образе.

Новая песня - это танцевальный трек, в котором звезда сетует на нездоровый образ жизни. В музыкальном видео он изображен как вампир, с более светлым цветом волос, с клыками вместо зубов и хвастающимся некоторыми из наших пороков.