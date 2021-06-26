Скачать
Суббота, 26.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Не заплатил налоги – оставайся в Украине: что готовит власть для неплательщиков?
Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно
Вслед за британским Defender в Черное море США направили и свой эсминец: для чего это нужно
Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)
Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)

"Это новая любимая песня": новый клип Эда Ширана произвел фурор в сети

"Это новая любимая песня": новый клип Эда Ширана произвел фурор в сети
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Британский музыкант Эд Ширан, который ранее сообщил, что берет перерыв в своей карьере для того, чтобы провести побольше времени с семьей, презентовал новый клип на песню "Bad Habits", в котором предстал в необычном для себя образе. 

Новая песня - это танцевальный трек, в котором звезда сетует на нездоровый образ жизни. В музыкальном видео он изображен как вампир, с более светлым цветом волос, с клыками вместо зубов и хвастающимся некоторыми из наших пороков.

Режиссером видео выступил Дейв Мейерс, работавший с Билли Айлиш и Кендриком Ламаром.

В сети с восторгом приняли новую видеоработу артиста, "отблагодарив" его множеством комментариев и лайков. 

Стоит отметить, что эта песня знаменует собой первый официальный релиз Ширана после его крайнего альбома "No. 6 Collaborations", который вышел в июле 2019 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эд Ширан рассказал, что его дочери не нравится, когда он играет для нее собственные песни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 660

Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Музыкант, Эд Ширан, Певец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зарево стояло яркое: украинские военные устроили "веселье" боевикам на Донбассе (видео)
02 Евросоюз вновь ударил санкциями по Кремлю и озвучил условия их отмены
03 Во главе стола - Украина: СМИ узнали, какой "противовес" готовят США и Германия на случай достройки "Северного потока-2"
04 На концерте российского рэпера Басты в Киеве в ход пошли дымовые шашки (фото, видео)
05 В Киеве - огромные очереди на концерт выступавшего в Крыму рэпера Басты (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности
Украинский воин погиб под обстрелом на Донбассе: подробности
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
Необычная закуска из нута: пошаговый рецепт приготовления хумуса
В Украине больше новых случаев заражения коронавирусом, но меньше смертей
В Украине больше новых случаев заражения коронавирусом, но меньше смертей
&quot;Требуем освободить Бритни Спирс!&quot;: в РФ пенсионеры из &quot;отрядов Путина&quot; всполошились из-за откровений певицы (видео)
"Требуем освободить Бритни Спирс!": в РФ пенсионеры из "отрядов Путина" всполошились из-за откровений певицы (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь