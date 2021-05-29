"Она просто плачет": Эд Ширан признался, что его годовалая дочь "морщит нос" от его песен

Британский певец, звукозаписывающий продюсер Эд Ширан, который в феврале отметил свое 30-летие, является одним из самых востребованных музыкантов в мире. Но на днях мужчина рассказал, что не все являются такими большими поклонниками его музыки - шутя, что его собственная годовалая дочь морщит нос от его песен.

Об этом пишет Daily Mail.

Давая интервью на BBC Radio 1 Ширан ответил на вопросы своих маленьких фанатов.

"Я пою своей дочери, которая не является моей самой большой поклонницей. Она просто плачет. Нет, у меня есть кое-что, что ей нравится. Ей очень нравится Shape Of You, но ей не нравится ничего громкого или грубого", - признался исполнитель.

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Отметим, что британский музыкант предпочитает скрывать свою личную жизнь. В январе 2018 года Ширан обручился со своей школьной подругой Черри Сиборн, а уже год спустя пара поженилась. У пары есть дочь по имени Лайра Антарктика Сиборн Ширан (2020), фотографиями которой музыкант так же не делится.

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Источник фото: Hello.ru

В прошлом году Эд Ширан был назван самым богатым исполнителем Британии в категории до 30 лет.