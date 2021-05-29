С новой стрижкой: звезда "Игры престолов" и "Люди Икс" продемонстрировала смелый образ (фото)

Британская актриса Софи Тернер, которая год назад впервые стала мамой, родив дочь участнику группы Jonas Brothers Джо Джонас, впервые за долгое время решила снова сделать себе челку.

Новым преображением 25-летняя знаменитость похвасталась в сториз Инстаграма. 28 мая актриса дебютировала в новом смелом образе после посещения парикмахерской.

На фото Софи в естественном макияже в сочетании со светло-розовой помадой. Пока неясно, готовится ли актриса к новой роли, или просто решила освежить свой повседневный образ, но, без сомнений, новая стрижка Тернер делает ее невероятно милой.

Напомним, что в последний раз Софи делала челку в мае 2019 года.

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А вот как выглядела знаменитость до смены имиджа:

Напомним, что Софи замужем за певцом Джо Джонасом с 2019 года. Недавно супруги отпраздновали вторую годовщину свадьбы, которая проходила в Лас-Вегасе.

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Свою дочь звездная пара решила назвать Уиллоу, а фанаты звезды "Игры престолов" тут же нашли в имени отсылку к популярному сериалу.