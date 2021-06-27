Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть: что из них выяснилось
Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть: что из них выяснилось
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
Тарифы на тепло и горячую воду значительно вырастут: озвучен прогноз по ценам
Тарифы на тепло и горячую воду значительно вырастут: озвучен прогноз по ценам
Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)
Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)

Больше 3,5 тысяч человек спели "Щедрика" на Виннитчине и установили рекорд (видео)

Больше 3,5 тысяч человек спели "Щедрика" на Виннитчине и установили рекорд (видео)
16:22 Сегодня Телеграф Фото: vin.gov.ua

В субботу, 26 июня, в Винницкой области установили рекорд Украины по совместному исполнению всемирно известного произведения Николая Леонтовича "Щедрик" с наибольшим количеством исполнителей.

В установлении рекорда приняли участие 68 вокально-хоровых коллективов региона - общее количество участников составило 3512 человек, пишут на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации. 

Мероприятие проходило на площади дворца Потоцких в Тульчине, где в свое время жил и работал композитор.

Проект "Щедрик - мелодія Вінниччини" презентовали по инициативе председателя облгосадминистрации Сергея Борзова в рамках плеяды культурных мероприятий "Ти у мене єдина" по случаю 30-летия независимости Украины.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Заболотная отметила, что "Щедрик" является культурным брендом Винницкой области, поэтому установление музыкального рекорда - это еще одна ступенька, которая будет способствовать внесению этого произведения в наследие ЮНЕСКО как достояние человечества именно от региона.

К акции также присоединились военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

"Щедрик" в исполнении оркестра ВВС США покорил сеть

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Щедрик" Леонтовича был также был исполнен в Азербайджане на вершине Кавказских гор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 548

Все по теме:

Щедрик, Тульчин, Виннитчина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)
02 В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)
03 Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
04 Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть: что из них выяснилось
05 Украинская Ким Кардашьян показала увеличенные ягодицы в сексуальном белье (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ливень разогнал туристов? Что происходит на пляжах в Одессе
Ливень разогнал туристов? Что происходит на пляжах в Одессе
Прогноз погоды на неделю в Украине: спадет ли жара
Прогноз погоды на неделю в Украине: спадет ли жара
Могилу Кернеса засыпали шикарными букетами цветов: что произошло (фото)
Могилу Кернеса засыпали шикарными букетами цветов: что произошло (фото)
&quot;Банк&quot; боевиков &quot;ДНР&quot; замахнулся на пенсии и зарплаты из Киева
"Банк" боевиков "ДНР" замахнулся на пенсии и зарплаты из Киева
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь