Больше 3,5 тысяч человек спели "Щедрика" на Виннитчине и установили рекорд (видео)

В субботу, 26 июня, в Винницкой области установили рекорд Украины по совместному исполнению всемирно известного произведения Николая Леонтовича "Щедрик" с наибольшим количеством исполнителей.

В установлении рекорда приняли участие 68 вокально-хоровых коллективов региона - общее количество участников составило 3512 человек, пишут на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации.

Мероприятие проходило на площади дворца Потоцких в Тульчине, где в свое время жил и работал композитор.

Проект "Щедрик - мелодія Вінниччини" презентовали по инициативе председателя облгосадминистрации Сергея Борзова в рамках плеяды культурных мероприятий "Ти у мене єдина" по случаю 30-летия независимости Украины.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Заболотная отметила, что "Щедрик" является культурным брендом Винницкой области, поэтому установление музыкального рекорда - это еще одна ступенька, которая будет способствовать внесению этого произведения в наследие ЮНЕСКО как достояние человечества именно от региона.

К акции также присоединились военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Щедрик" Леонтовича был также был исполнен в Азербайджане на вершине Кавказских гор.