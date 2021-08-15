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Годовщина со дня смерти Цоя: каким был рок-музыкант (фото, видео)

Годовщина со дня смерти Цоя: каким был рок-музыкант (фото, видео)
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram viktor_tsoy_kino_by

15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе "Слока - Талси" в Латвии в автокатастрофе погиб Виктор Цой - основатель и лидер легендарной рок-группы "Кино". Музыканту было всего 28 лет.

Легенда молодежной культуры 80-х родилась 21 июня 1962 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, в обычной советской семье.

Музыка была постоянным увлечением маленького Виктора. В 5-6-м классе родители подарили ему гитару.

Виктор Цой в детстве и юности

Источник: uznayvse.ru

Первую музыкальную группу под названием "Палата №6" Цой создал в 8 классе вместе с молодым музыкантом и автором песен Максимом Пашковым. Тогда же у будущей звезды были первые романтические отношения с девушкой из соседней школы.

Дальше продолжил учиться в художественном училище им. В. Серова, но в возрасте 15 лет был отчислен за неуспеваемость и прогулы. По другой версии, из-за конфликта с преподавателем. Затем в 1979 году юноша поступил в СГПТУ-61 и получил профессию резчика по дереву, но сам диплом не получил.

Виктор Цой времен учебы в ПТУ

Источник: uznayvse.ru

Группа "Кино" была основана вместе с гитаристом Алексеем Рыбиным в 1981 году. Как и деятельность рок-групп его современников конца 70-х - начала 80-х гг., музыка рок-музыкантов вызвала явное нескрываемое противодействие руководства СССР. Темы и мотивы лирики его песен считались критическими в советских рамках интерпретации.

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В 1983 году Цоя призвали в армию, и чтобы избежать службу, певец симулировал попытку суицида и лег на полтора месяца на обследование в психиатрическую больницу.

Виктор Цой и Алексей Рыбин

Источник: uznayvse.ru

"Кино" на сцене Ленинградского рок-клуба

Источник: uznayvse.ru

Виктор Цой и Борис Гребенщиков

Источник: uznayvse.ru

Самые известные песни группы "Кино": "Транквилизатор", "Видели ночь", "Мама - анархия", "Звезда по имени Солнце", "Кукушка" и многие другие композиции, которые слушают и по сей день. После смерти Цоя группа распалась.

Напомним, что 24 сентября в Киеве во Дворце спорта с концертом выступит воссоединившаяся группа "Кино", спродюсированная сыном Виктора Цоя - Александром Цоем. На сцену выйдут два басиста легендарной рок-группы Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист - Юрий Каспарян.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кино, Песни, Клипы, Виктор Цой.
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