Подборка снимков обладательниц свадебных платьев, которым явно не хватило ощущения вкуса, стиля и такта.

Подборка снимков обладательниц свадебных платьев, которым явно не хватило ощущения вкуса, стиля и такта. Каждая невеста втайне надеется, что ее свадьба будет одна и на всю жизнь. А значит, в такой день и ее платье должно быть не просто идеальным, а лучшим и неповторимым! Но ведь у каждого из нас свои критерии "самого-самого". И у некоторых они чуть-чуть отличаются от общепринятого… Или виной всему предсвадебный мандраж?