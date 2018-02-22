Подборка забавных картинок, на которых исковерканы всем известные фразочки.

Подборка забавных картинок, на которых исковерканы всем известные фразочки. Все мы знаем, что многие слова и выражения в языке в зависимости от контекста могут иметь несколько разных смыслов. Именно за эту любопытную особенность уцепились авторы следующих работ. В их рисунках знакомые нам всем обороты восприняты совершенно не так, как мы привыкли. В итоге получились абсурдные, но очень забавные сюжеты, которые точно поднимут вам настроение. Приятного просмотра!