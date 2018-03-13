Очаровательная кошка стала звездой социальных медиа во Вьетнаме, Китае и Таиланде после того, как ее заметили на местном рынке Вьетнама

Очаровательная кошка стала звездой социальных медиа во Вьетнаме, Китае и Таиланде после того, как ее заметили на местном рынке Вьетнама, носящую множество симпатичных костюмов. Большую часть времени, одетый в свой желтый костюм торговца рыбой, этот кот помогает 25-летнему владельцу Le Quoc Phong продавать морепродукты на прилавке рынка Хайфонга на севере Вьетнама. Котик по имени Чо имеет около 30 костюмов, в том числе китайский императорский халат, костюм Миньона и множество модных нарядов. Его крошечная коллекция очков также очень впечатляет. Владелец кота говорит, что он назвал его Chó, что означает "Собака" на английском языке, поскольку стильный питомец имеет характер настоящей собаки. Чо любит мороженое, путешествует и спит, — сказал Ле, добавив, что он довольно любвеобильный самец и, вероятно, имеет более 200 котят по всей стране.