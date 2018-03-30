Далее вы найдёте очаровательных детей, которые неожиданно почувствовали себя животными.

Детство то время когда дети формируются как личности и начинают идентифицировать себя в качестве человека, но когда мой ребёнок ведёт себя как животное, полакав воды из собачьей миски и пописав на пожарный гидрант, я спрашиваю себя – что я сделал не так? Эти детки решили, что человеком быть скучно и гораздо интереснее повторять всё за животными, что они с превеликим удовольствием и делают. Далее вы найдёте очаровательных детей, которые неожиданно почувствовали себя животными.