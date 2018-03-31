Эти снимки модных прикидов для "настоящих" мужчин заставят вас долго смеяться.

Эти снимки модных прикидов для "настоящих" мужчин заставят вас долго смеяться. В последние годы издевательства над гендерными представлениями приобрели массовый характер, получив особую популярность в рядах дизайнеров и модельеров. Издеваются в равной степени, как над женщинами, так и над мужчинами. Новый обзор прямое тому доказательство. В случае с модельерами, примерять на мужика юбку — еще одна из самых гуманных "шуток". В любом случае хорошего настроения и помним, что не нужно относиться ко всему с излишней серьезностью.