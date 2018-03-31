Забавная подборка снимков женщин, которые не знают чувства меры.

Забавная подборка снимков женщин, которые не знают чувства меры. При помощи макияжа можно создать неотразимый образ. Однако не все девушки знают, как применять это чудо современности, выражение "будь яркой и выделяйся" понимают слишком буквально. Женщины начали наносить макияж еще в древние времена,применяя сок ягод, уголь и прочие натуральные красящие средства. Современная косметика имеет колоссальный ассортимент, разнообразную цветовую гамму и различные технологии изготовления. Но, видимо, такой огромный выбор – это слишком для некоторых дам.