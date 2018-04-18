Представляем вам подборку фотографий самых странных пар, в которых партнеры вроде бы вообще не подходят друг другу, но все равно вместе!

Представляем вам подборку фотографий самых странных пар, в которых партнеры вроде бы вообще не подходят друг другу, но все равно вместе! "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", говорится в песне. Но там умалчивают, что она может быть еще и такой, которой тоже не ожидаешь. Когда человек искренне влюблен, для него не существует каких-либо ограничений. Ни возраст, ни рост, ни вес, ни пол, ни национальность — это все не имеет значения.