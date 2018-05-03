Эти весёлые и милые фотографии помогут поднять настроение и зарядят вас позитивом!

Путешественник и фотограф Майкл Шеридан создал забавный фотопроект под названием “Planet Pug" (Планета мопс), где главным действующим лицом выступил его собственный любимый мопс, которого с помощью программы фотошоп, он одел в соответствующие наряды и поместил на фотографии уличных торговцев из разных стран мира. Кроме того, очаровательный питомец даже меняет свои наряды, в основном состоящие из его головного убора, каждый раз, когда «перемещается» в другую страну. Эти весёлые и милые фотографии помогут поднять настроение и зарядят вас позитивом!