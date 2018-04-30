Комиксы как следует пропитаны черным юмором, но это идет им только на пользу.

Двое одаренных художников из Кореи Чоу Хон Лам и Рой Ли рисуют комиксы о приключениях двух разноразмерных зверят, чьи имена Ту и Тэд. Они постоянно попадают в необычные ситуации и встречают других забавных персонажей, взаимодействие с которыми происходит совершенно неожиданным образом. Никогда не угадаешь, чем закончится очередная история! Комиксы как следует пропитаны черным юмором, но это идет им только на пользу. Милости просим к просмотру!