От проблем не убежать, но зато над ними можно хотя бы посмеяться!

От проблем не убежать, но зато над ними можно хотя бы посмеяться! 31-летняя российская художница Анастасия "Stushona" Иванова борется со своими повседневными проблемами посредством забавных комиксов, и её творческий выход, похоже, легко преодолевает раздражающие мелочи. Анастасия имеет художественное образование, однако рисовать комиксы начала всего 8 месяцев назад, называя их главную героиню своим "альтер эго". По её словам, она — рефлексирующая девушка, которая находит нестандартные способы решения проблем.