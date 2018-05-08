Сезон выпускных уже не за горам, поэтому девушки активно ищут платья, в которых будут сиять в этот праздничный день.

Сезон выпускных уже не за горам, поэтому девушки активно ищут платья, в которых будут сиять в этот праздничный день. Кто-то покупает свой прикид в дорогом магазине, кто-то шьет на заказ, а кто-то просто заказывает в интернете. Смелые люди, которые доверяют фотографиям платьев с AliExpress! Ох, не одна выпускница пожалела о том, что купила платье на непонятном сайте. Ведь реальность всегда не такая, какой ты ее ожидаешь увидеть. Таким образом вся сеть смеется над неудачными выпускными платьями. Посмейтесь и вы!