День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новая стратегия кибербезопасности Пентагона: РФ и КНР названы главными угрозами
Новая стратегия кибербезопасности Пентагона: РФ и КНР названы главными угрозами
Новости: Гройсман не исключает повышение средней зарплаты до конца года
Гройсман не исключает повышение средней зарплаты до конца года
Новости: Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Церемонию вручения "Эмми" посмотрело рекордно маленькое количество человек
Церемонию вручения "Эмми" посмотрело рекордно маленькое количество человек
X

Веселые закрутки: Слава Каминская поделилась рецептом консервированных огурцов

Слава Каминская
14:42 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Солистка НеАнгелов в забавный способ поделилась рецептом вкусных огурцов.

Популярная певица Слава Каминская сегодня, 19 сентября, на своей странице в Instagram поделилась забавным видео. Артистка показала короткометражку (триллер) о том, как она консервирует огурцы. 

Два разных типа пап: украинский ведущий о воспитании дочери и сына

В этом нелегком деле ей помогал сын. Интересно, что в титрах мило было отмечено "главный по огурцам - Леонард и его мать".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Рецепт на 2-2.5 кг огурцов: огурцы - 2-2.5 кг (+- 4 литровые банки) кетчуп Чили - 1 пачка уксус - 250 мл сахар - 300 г соль - 2 ст.л. чеснок - 2 зубчика/ банка Огурцы: Огурцы предварительно нужно залить холодной водой на 2-3 часа. Заливка: На 1 литр воды добавляем пачку кетчупа Чили, уксус, сахар, соль и доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Банки стерилизовать не обязательно, так как будем это делать уже в готовом виде. Огурцы раскладываем в банки целыми (если маленькие) или режем любой формой, как больше нравится (половинками/четвертинками). Добавляем в каждую 2 зубчика чеснока (на литровую банку). Ставим на плиту большую кастрюлю с водой, которая будет покрывать 3-4 см банки, вниз, по старике, опускаем полотенечко. Огурцы в банках Заливаем готовым маринадом, и эти банки, прикрыв крышечками, опускаем в кипящую воду. Доливаем в кастрюлю воды до сужения банок. Доводим до кипения, и пусть покипят минут 7, дольше не надо, чтобы огурцы остались хрустящими. После стерилизации вытягиваем баночки и закручиваем. А потом, по стандартной схеме, переворачиваем, укутываем пледиком и готово #славакухне

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Этот способ приготовления артистка подсмотрела у своей подписчицы. Поскольку результатом певица осталась довольна, она решила им поделится. Прикрепив рецепт к видео, певица давала советы и раскрывала все тонкости приготовления. Слава призналась, что она не любить маленькие огурцы, после чего поцеловала того тот маленький, что был в руке.

Дочь Лободы отожгла на дне рождении детей Пугачевой

Но так, как большие не помещались в банке, НеАнгел посоветовала разрезать огурцы на части: "наносить боль этому зеленому, пупыристому чудовищу".

Видео получилось не только информативным, но и очень курьезным. Ведь чувство юмора и самоирония певицы придали видеоролику комедийного пафоса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Консервирование, НеАнгелы, Огурцы, Певица, Слава Каминская, Сын.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Курьезы

Уморительные фото людей, которым наплевать на мнение окружающих За секунду до: забавные кадры, сделанные в самый подходящий момент Вы будете смеяться: кулинарные неудачи, от которых будет дергаться глаз

Последние новости

Дочь Лободы отожгла на дне рождении детей Пугачевой Белик: Шахтер каким-то Хоффенхаймом не напугать Настя Каменских удивила поклонников новым постом в Instagram
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
03 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
04 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
05 Патриарх Филарет: Украина в ближайшее время получит Томос
Новости сегодня
14:46 Заповедники Крыма стали федеральными
14:45 Восхитительной красоты храмы и замки Страны восходящего солнца (Фото)
14:25 Несколько российских биатлонисток решили сменить гражданство
14:22 Гриневич: 80% безработных в Украине имеют высшее образование
14:22 Вы будете смеяться: веселые демотиваторы, подымающие настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Министр обороны Великобритании посетил Донбасс
Новости: Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Ирландия взыскала с Apple 13 млрд евро
Новости: Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Brexit: Мэй требует уступок от ЕС
Новости: Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Джессика Симпсон станет мамой в третий раз
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь