Веселые закрутки: Слава Каминская поделилась рецептом консервированных огурцов
Солистка НеАнгелов в забавный способ поделилась рецептом вкусных огурцов.
Популярная певица Слава Каминская сегодня, 19 сентября, на своей странице в Instagram поделилась забавным видео. Артистка показала короткометражку (триллер) о том, как она консервирует огурцы.
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В этом нелегком деле ей помогал сын. Интересно, что в титрах мило было отмечено "главный по огурцам - Леонард и его мать".
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Рецепт на 2-2.5 кг огурцов: огурцы - 2-2.5 кг (+- 4 литровые банки) кетчуп Чили - 1 пачка уксус - 250 мл сахар - 300 г соль - 2 ст.л. чеснок - 2 зубчика/ банка Огурцы: Огурцы предварительно нужно залить холодной водой на 2-3 часа. Заливка: На 1 литр воды добавляем пачку кетчупа Чили, уксус, сахар, соль и доводим до кипения, чтобы все ингредиенты растворились. Банки стерилизовать не обязательно, так как будем это делать уже в готовом виде. Огурцы раскладываем в банки целыми (если маленькие) или режем любой формой, как больше нравится (половинками/четвертинками). Добавляем в каждую 2 зубчика чеснока (на литровую банку). Ставим на плиту большую кастрюлю с водой, которая будет покрывать 3-4 см банки, вниз, по старике, опускаем полотенечко. Огурцы в банках Заливаем готовым маринадом, и эти банки, прикрыв крышечками, опускаем в кипящую воду. Доливаем в кастрюлю воды до сужения банок. Доводим до кипения, и пусть покипят минут 7, дольше не надо, чтобы огурцы остались хрустящими. После стерилизации вытягиваем баночки и закручиваем. А потом, по стандартной схеме, переворачиваем, укутываем пледиком и готово #славакухне
Этот способ приготовления артистка подсмотрела у своей подписчицы. Поскольку результатом певица осталась довольна, она решила им поделится. Прикрепив рецепт к видео, певица давала советы и раскрывала все тонкости приготовления. Слава призналась, что она не любить маленькие огурцы, после чего поцеловала того тот маленький, что был в руке.
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Но так, как большие не помещались в банке, НеАнгел посоветовала разрезать огурцы на части: "наносить боль этому зеленому, пупыристому чудовищу".
Видео получилось не только информативным, но и очень курьезным. Ведь чувство юмора и самоирония певицы придали видеоролику комедийного пафоса.