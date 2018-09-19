Веселые закрутки: Слава Каминская поделилась рецептом консервированных огурцов

Популярная певица Слава Каминская сегодня, 19 сентября, на своей странице в Instagram поделилась забавным видео. Артистка показала короткометражку (триллер) о том, как она консервирует огурцы.

В этом нелегком деле ей помогал сын. Интересно, что в титрах мило было отмечено "главный по огурцам - Леонард и его мать".

Этот способ приготовления артистка подсмотрела у своей подписчицы. Поскольку результатом певица осталась довольна, она решила им поделится. Прикрепив рецепт к видео, певица давала советы и раскрывала все тонкости приготовления. Слава призналась, что она не любить маленькие огурцы, после чего поцеловала того тот маленький, что был в руке.

Но так, как большие не помещались в банке, НеАнгел посоветовала разрезать огурцы на части: "наносить боль этому зеленому, пупыристому чудовищу".

Видео получилось не только информативным, но и очень курьезным. Ведь чувство юмора и самоирония певицы придали видеоролику комедийного пафоса.