Два разных типа пап: украинский ведущий о воспитании дочери и сына

Сегодня, 19 сентября, известный украинский телеведущий выложил трогательный пост в Instagram о своем сыне. "Полгода назад ты родился, сын, и поменял абсолютно все. Потому что папа у которого сын, и папа у которого дочь - два разных типа пап", - делится радостной новостью Владимир.

На мнение телеведущего, к сыну нужно относится серьезно и ответственно, а дочь требует к себе более нежного подхода: "И если Эмилия - принцесса, то тебя, мой дорогой Эван, придётся воспитывать и наставлять".

Как ответственный отец, Остапчук пообещал сделать все и дальше больше для правильного воспитания своего маленького сына.

"Пол года назад я стала мамой во второй раз. Как и все молодые мамы я провела эти шесть месяцев в увлекательных шатаниях/укачиваниях до полуночи по дому и не только. Но в основном эти шесть месяцев я наслаждаюсь счастьем и крошечным человеком, который дарит столько любви! Спасибо Господу, Вселенной, докторам, мужу, дочке, родным и близким!!!", - поделилась своим счастьем Елена.

Также молодая мама на своей странице решила дать советы желающим рожать в Канаде, описав все плюсы и минусы подобного решения.