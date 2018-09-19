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Два разных типа пап: украинский ведущий о воспитании дочери и сына

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Владимир Остапчук его супруга Елена
11:46 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Владимир Остапчук рассказал, как, по его мнению, следует растить сына.

Сегодня, 19 сентября, известный украинский телеведущий выложил трогательный пост в Instagram о своем сыне. "Полгода назад ты родился, сын, и поменял абсолютно все. Потому что папа у которого сын, и папа у которого дочь - два разных типа пап", - делится радостной новостью Владимир.

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На мнение телеведущего, к сыну нужно относится серьезно и ответственно, а дочь требует к себе более нежного подхода: "И если Эмилия - принцесса, то тебя, мой дорогой Эван, придётся воспитывать и наставлять".
Как ответственный отец, Остапчук пообещал сделать все и дальше больше для правильного воспитания своего маленького сына.

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"Пол года назад я стала мамой во второй раз. Как и все молодые мамы я провела эти шесть месяцев в увлекательных шатаниях/укачиваниях до полуночи по дому и не только. Но в основном эти шесть месяцев я наслаждаюсь счастьем и крошечным человеком, который дарит столько любви! Спасибо Господу, Вселенной, докторам, мужу, дочке, родным и близким!!!", - поделилась своим счастьем Елена.

Также молодая мама на своей странице решила дать советы желающим рожать в Канаде, описав все плюсы и минусы подобного решения.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Владимир Остапчук, Жена, Канада, Отец, Сын.
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