Кота хлебом не корми, дай в коробку залезть: смешные фото, на которых доказано, что коты это жидкость.

Кота хлебом не корми, дай в коробку залезть: смешные фото, на которых доказано, что коты это жидкость. Абсолютно все кошки пытаются куда-то залезть и спрятаться. Причём маленький размер коробки или узкое горлышко банки их не останавливает. Порой кажется, что коты – это самая настоящая пушистая жидкость, которой удаётся выглядеть мило даже в самом неудобном положении. Они готовы забраться в самую маленькую банку и облюбовать любую другую ёмкость. Представляем вам подборку убедительных доказательств того, что котожидкость существует на самом деле.