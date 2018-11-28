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Среда, 28.11.2018
Забавные снимки младенцев, которые растопят любое сердце
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Забавные снимки младенцев, которые растопят любое сердце

Эта коллекция не нуждается в особом представлении. Новорожденные детки – милейшие создания на земле. Даже на снимках их очарование беспредельно, особенно когда фотографу удаётся сочетать в кадре с малышом интересный реквизит и правильное освещение. Цель этой фотоколлекции – растопить сердца зрителей и, конечно же, вдохновить вас к творческой фотосессии с новорожденными младенцами.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Дети, Улыбка, Смех, Юмор, Фото, Снимки, Курьез, Младенцы.
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