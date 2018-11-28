Забавные снимки младенцев, которые растопят любое сердце Эта коллекция не нуждается в особом представлении. Новорожденные детки – милейшие создания на земле. Даже на снимках их очарование беспредельно, особенно когда фотографу удаётся сочетать в кадре с малышом интересный реквизит и правильное освещение. Цель этой фотоколлекции – растопить сердца зрителей и, конечно же, вдохновить вас к творческой фотосессии с новорожденными младенцами.