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Смех да и только: креативные объявления, реклама и вывески
Свеженькая коллекция фотографий, которые наверняка поднимут вам настроение своим смешным, абсурдным и весёлым содержанием! Главное, внимательно вчитываться! В сфере рекламы, полиграфии и маркетинга работают люди, в которых ещё столько нереализованного потенциала, что подобные сборники фотографий будут появляться на Бугага.ру ещё долго! "Хотдожная" для любителей фастфуда, студия ногтевой эстетики "Ногтюрн", Йог с вишней по 50 рублей 70 копеек, пятизвёздочный отель под неожиданным названием, которое мы не будем сейчас озвучивать... Каких только "шедевров" не увидишь в повседневной жизни!
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