Скачать
Пятница, 14.12.2018
Смех да и только: креативные объявления, реклама и вывески
1 / 21

Смех да и только: креативные объявления, реклама и вывески

Свеженькая коллекция фотографий, которые наверняка поднимут вам настроение своим смешным, абсурдным и весёлым содержанием! Главное, внимательно вчитываться! В сфере рекламы, полиграфии и маркетинга работают люди, в которых ещё столько нереализованного потенциала, что подобные сборники фотографий будут появляться на Бугага.ру ещё долго! "Хотдожная" для любителей фастфуда, студия ногтевой эстетики "Ногтюрн", Йог с вишней по 50 рублей 70 копеек, пятизвёздочный отель под неожиданным названием, которое мы не будем сейчас озвучивать... Каких только "шедевров" не увидишь в повседневной жизни!
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Реклама, Смех, Юмор, Вывески, Смешные картинки, Объявления, Смешные фотографии, Приколы.
20:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь