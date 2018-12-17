Смешно до слез: когда пытаешься сделать идеальный снимок

Большинство красивых снимков, которые можно увидеть в интернете, являются результатом тщательной подготовки.

Для того, чтобы создать такие снимки, обычно используются различные уловки: нужный ракурс, правильное освещение и другие детали. Конечно же, не все снимки выходят качественными с первого раза, поэтому их зачастую потом ретушируют в графических редакторах.

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Всем хорошего и приятного вечера!