Смешно до слез: когда пытаешься сделать идеальный снимок

Для того, чтобы создать такие снимки, обычно используются различные уловки: нужный ракурс, правильное освещение и другие детали. Конечно же, не все снимки выходят качественными с первого раза, поэтому их зачастую потом ретушируют в графических редакторах.
За идеальной раскладкой в Instagram иногда скрывается вот такое лицо
Вот, что дословно означает: "снято на iPhone"
Как визажисты делают пошаговые уроки для своих подписчиков в социальных сетях
Для хорошего фото не грех и в багажнике прокатиться
Когда у фотографа спрашивают, где он находит такие чудесные локации для съемки
"Снимок, который я публикую в сети, и фото, которое я отправляю своим друзьям"
Не существует подходящего времени, чтобы поймать пустые улицы в туристическом месте
Нет, она не поправилась, просто в жизни невозможно постоянно принимать модельные позы
Живописный вид может оказаться обычным мокрым пятном на асфальте
Разница между фотографиями — 30 секунд
Тот же макияж, та же девушка. Вот, как работает магия освещения и правильного ракурса
Таинственный водопад из сказки в реальности выглядит так
Когда у тебя красивые ногти, а одежда неподходящая"
Придется немало потрудиться, чтобы выйти грандиозно на снимке
Когда устаешь быть нежной феей в кадре
Фотографии, которые мы публикуем в Instagram, и реальное "материнство"
"Моя жизнь в Instagram и реальность"
Всем хорошего и приятного вечера!