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Суббота, 22.12.2018
Лучшие свадебные снимки 2018 года показывающие, что не стоит экономить на фотографе
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Лучшие свадебные снимки 2018 года показывающие, что не стоит экономить на фотографе

Раньше к свадебной фотографии относились несерьёзно. Люди просто нанимали человека, который хотя бы умеет держать в руках фотокамеру, и довольствовались полученными снимками. Сейчас же всё по-другому. Люди готовы отдавать большие деньги, чтобы нанять профессионального фотографа, который смог бы запечатлеть один из самых важных дней в жизни пары самым наилучшим образом. Естественно, как и любая творческая профессия, работа фотографов может быть оценена. Для этого существует конкурс Fearless Awards, в котором представлены работы лучших свадебных фотографов, а затем из лучших выбирают самых лучших.
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