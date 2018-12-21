Каждый вечер эта собака выбирает конкретную игрушку, с которой она будет спать

Все собаки любят мягкие игрушки, но можем поспорить не так как 3-летняя Мохито. Оооо, за столь долгое время Мохито накопила просто огромное количество собственных мягких игрушек, с которыми она может играть весь день. Но нас больше интересует, как проходят вечера этой интересной собачки. А проводит она их в поиске конкретной игрушки, с которой она будет спать этим вечером. Т.е. у неё нет любимой игрушки для сна, каждый вечер это другая игрушка, которую она ищет по всему дому, а потом несёт к себе в постель.