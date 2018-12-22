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Суббота, 22.12.2018
Смешные животные, наглядно демонстрирующие, что значит быть мамой
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Смешные животные, наглядно демонстрирующие, что значит быть мамой

Материнство, это не только радостное сюсюканье со своим младенцем, но и бессонные ночи, постоянная смена подгузников, кормление и тотальная нехватка времени на себя — всё это добавляет и без того уставшей матери стресса. Не поймите неправильно, материнство это прекрасная вещь и полностью оправдывает все жертвы, но оно, безусловно, имеет свои минусы. Эти смешные фотографии животных отлично передают то, как выглядит "другая сторона" материнства.
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Животные, Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Фото, Курьез, Материнство, Веселье, Прикол.
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