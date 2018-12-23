22 забавные вещи, которые поймут только те, у кого есть кот

Эти животные - самые забавные из всех. Согласитесь?

Те люди, у которых дома не живёт кошка, не могут понять тех, у кого она есть. Обычно те, кто не завёл кота, думают, что это животное просто подарок богов – оно мурлыкает целыми днями и дарит вам всю свою любовь. Ха, как бы ни так!

Кошки всегда думают, что они главные в доме

Кошки любят разрушение и хотят, чтобы во Вселенной был хаос

Ваша кошка, скорее всего, лежит на вас, когда вы пытаетесь работать или когда вам нужно в туалет

И она, как правило, постоянно поворачивается задом к вашему лицу

Вы не можете бороться с кошачьей шерстью - вы просто должны принять её как часть своей жизни

Кошки не имеют понятия о неприкосновенности частной жизни, и будут настаивать на том, чтобы быть с вами, когда вы идёте в туалет

А также они не имеют никакого понятия о личном пространстве

Кошки хотят есть всё, что вы едите, даже если это солёные огурцы, арбуз или шоколадка

Кошки спят примерно 95% всего времени

Но зато они бодрствуют короткий период между 5 и 7 часов утра и хотят того же от вас

И они, как правило, спят там, где вы можете споткнуться об них и упасть, проклиная при этом этого блохастого дармоеда

Кошки не воспринимают ваши ноги, как часть вас, они считают их отдельными существами, которые нужно уничтожить самым жестоким образом

Несмотря на то, что кошки довольно небольшого размера, они могут занять более 50% двуспальной кровати

Или же будут настаивать на том, чтобы спать прямо на вашем лице

Кошки жутко непостоянные существа.- как только вы закроете дверь, они решат, что хотят быть на другой стороне этой двери

Кошачьи лапы, на самом деле, самая симпатичная часть кота

Когда кошка показывает вам свой живот, есть 50% шанс, что она хочет, чтобы вы почесали ей пузико, и 50% шанс, что она будет кусать вашу руку, если вы прикоснётесь к нему

Как и люди, не все кошки фотогеничны

Кошка будет делать все возможное, чтобы доставить вам всяческие неудобства

Порой они делают очень странные вещи

"Я написал на хомяка"

И могут выглядеть полными идиотами. Но при этом, они самые прекрасные существа на свете!