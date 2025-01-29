Бросил двух жен с маленькими детьми и не признал "тайную" дочь: что известно о браках артиста-предателя Казаченко

Второй брак исполнителя закончился громким разводом

Звезда 90-х Вадим Казаченко, который выступал в группе "Фристайл", родился в Полтаве, но стал предателем нашей страны, поскольку поддерживает путинский режим. Хорошего семьянина из него тоже не получилось, поскольку певец бросал своих жен с маленькими детьми.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о браках путиниста Вадима Казаченко. Мы узнали, сколько у него детей и поддерживает ли он с ними общение.

Что известно о личной жизни предателя Вадима Казаченко

Первый брак и рождение дочери

Артист родился в Полтаве и там начинал свой творческий путь. В 1984 году, когда ему исполнился 21 год, Вадим женился на девушке Марине, которая от него забеременела. У пары родилась девочка Марианна, но появление ребенка не укрепило их брак. Вадим мечтал о карьере и уехал покорять Москву, а жену и ребенка оставил в Полтаве. Вскоре у него появилось множество поклонниц и после своего успеха он уже не вернулся в семью.

Вадим Казаченко в молодости

При этом, о дочке артист не забывал, он поддерживал ее материально. Марианна училась в Германии, вышла замуж и сейчас живет в Израиле с мужем и двумя детьми, С отцом она продолжает общаться, периодически они вместе путешествуют.

Вадим Казаченко и его дочь Марианна

Второй брак с молодой поклонницей

В 2014 году 51-летний Казаченко женился второй раз, его избранницей стала его поклонница Люберец Ольга Мартынова. Она была младше исполнителя и после свадьбы взяла его фамилию. Но их союз продлился всего два года, потом Ольга сообщила о беременности. Пара начала ругаться, поскольку Вадим не хотел ребенка и начал говорить, что он не от него. Ольга родила сына Филиппа и сделала тест ДНК, который подтвердил отцовство артиста-предателя. Их развод сопровождался скандалами и судебными исками.

Вадим Казаченко со второй женой Ольгой

Казаченко потребовал через суд признать их брак с Ольгой недействительным, суд удовлетворил его иск, но Мартынова подала на апелляцию и выиграла дело. В 2018 году супруги развелись, но с сыном Казаченко не общается. Он заявил, что через Ольгу у него нет возможности общаться с ребенком и через время, когда Филипп вырастет, певец все ему объяснит.

Ольга вместе с сыном Филиппом

Третий брак с бизнесвумен

Третьей супругой экс-солиста группы "Фристайл" стала его давняя подруга Ирина Аманти, с которой он познакомился в 1995 году. Женщина родом из Одессы, но жила в США, где стала совладелицей "Русского радио" и владелицей SPA-салонов.

Их деловые отношения с Казаченко переросли в личные. Ирина бросила мужа, а Вадим ушел от молодой супруги с ребенком. При этом артист воспользовался лазейкой в законе и женился на Ирине, фактически став двоеженцем. Вскоре Ирина стала его продюсером и директором.

Вадим Казаченко и его третья жена Ирина

Тайная дочь

Также оказалось, что у Вадима Казаченко есть еще одна дочь, которую зовут Влада Романцова. Ее родила поклонница Вадима из Харькова, но женщина решила воспитать дочь самостоятельно и ничего не требовать у певца. Только после смерти мамы Влада решилась встретиться с отцом и пришла на передачу "Пусть говорят".

"Тайная" дочь Вадима Казаченко

Родство с Казаченко она доказала благодаря ДНК-тесту. Также она призналась, что у нее есть ребенок, следовательно, путинист неожиданно узнал, что стал дедом. Однако после передачи он не продолжил общение с дочерью.

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни предательницы Лолиты. У артистки было пять мужей.