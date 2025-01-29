Кинув двох дружин із маленькими дітьми та не визнав "таємної" доньки: що відомо про шлюби артиста-зрадника Козаченка

Другий шлюб виконавця закінчився гучним розлученням

Зірка 90-х Вадим Козаченко, який виступав у групі "Фрістайл", народився в Полтаві, але став зрадником нашої країни, оскільки підтримує путінський режим. Хорошого сім'янина з нього теж не вийшло, оскільки співак кидав своїх дружин із маленькими дітьми.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про шлюби путініста Вадима Козаченка. Ми дізналися, скільки у нього дітей та чи підтримує він із ними спілкування.

Що відомо про особисте життя зрадника Вадима Козаченка

Перший шлюб та народження доньки

Артист народився у Полтаві й там розпочинав свій творчий шлях. У 1984 році, коли йому виповнився 21 рік, Вадим одружився з дівчиною Мариною, яка від нього завагітніла. У пари народилася дівчинка Маріанна, але поява дитини не зміцнила їхнього шлюбу. Вадим мріяв про кар’єру та поїхав підкорювати Москву, а дружину та дитину залишив у Полтаві. Незабаром у нього з’явилося багато шанувальниць і після свого успіху він уже не повернувся до родини.

Вадим Козаченко у молодості

При цьому про доньку артист не забував, він підтримував її матеріально. Маріанна навчалася в Німеччині, вийшла заміж і зараз живе в Ізраїлі з чоловіком та двома дітьми. З батьком вона продовжує спілкуватися, періодично вони разом подорожують.

Вадим Козаченко та його дочка Маріанна

Другий шлюб із молодою прихильницею

У 2014 році 51-річний Козаченко одружився вдруге, його обраницею стала його шанувальниця Люберець Ольга Мартинова. Вона була молодша за виконавця і після весілля взяла його прізвище. Але їхній союз тривав лише два роки, потім Ольга повідомила про вагітність. Пара почала сваритися, оскільки Вадим не хотів дитину і почав говорити, що вона не від нього. Ольга народила сина Пилипа та зробила тест ДНК, який підтвердив батьківство артиста-зрадника. Їхнє розлучення супроводжувалося скандалами та судовими позовами.

Вадим Козаченко з другою дружиною Ольгою

Козаченко зажадав через суд визнати їхній шлюб з Ольгою недійсним, суд задовольнив його позов, але Мартинова подала на апеляцію та виграла справу. У 2018 році подружжя розлучилося, але із сином Козаченко не спілкується. Він заявив, що через Ольгу він не має можливості спілкуватися з дитиною і через час, коли Пилип виросте, співак усе йому пояснить.

Ольга разом із сином Пилипом

Третій шлюб із бізнесвумен

Третьою дружиною екссоліста гурту "Фрістайл" стала його давня подруга Ірина Аманті, з якою він познайомився у 1995 році. Жінка родом з Одеси, але жила в США, де стала співвласником "Русского радио" та власницею SPA-салонів.

Їхні ділові стосунки з Козаченком переросли в особисті. Ірина покинула чоловіка, а Вадим пішов від молодої дружини з дитиною. При цьому артист скористався лазівкою в законі й одружився з Іриною, фактично ставши двоєженцем. Незабаром Ірина стала його продюсером та директором.

Вадим Козаченко та його третя дружина Ірина

Таємна дочка

Також виявилося, що Вадим Коаченко має ще одну дочку, яку звуть Влада Романцова. Її народила шанувальниця Вадима з Харкова, але жінка вирішила виховати доньку самостійно та нічого не вимагати у співака. Тільки після смерті мами Влада наважилася зустрітися з батьком і прийшла на передачу "Пусть говорят".

"Таємна" дочка Вадима Козаченка

Спорідненість із Козаченком вона довела завдяки ДНК-тесту. Також вона зізналася, що вона має дитину, отже, путініст несподівано дізнався, що став дідом. Однак після передачі він не продовжив спілкування із дочкою.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя зрадниці Лоліти. У артистки було п’ять чоловіків.