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Сложные отношения: котики и снег
Практически каждый владелец кошки знает, что это животное относится к снегу, мягко говоря, с недоверием. А как ещё можно относиться к падающим с неба пушистым хлопьям, которые, кажется, ложатся на землю мягким тёплым ковром, а на самом деле — это холодное и проваливающееся под тяжестью лап нечто. Вот поэтому кошки и особо не горят желанием выходить на прогулку в зимнюю пору. А те, кто решается, стараются завершить её очень быстро и сопровождается она истошным воем.
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