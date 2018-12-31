Опасные растения, которые с легкостью навредят вашему питомцу

Многие собаки готовы сгрызть буквально всё: ботинки, мусор, бумагу, коробки. Коты, как правило, более деликатны, но тоже не прочь поживиться тем, что не предназначено для еды.

Наибольшую опасность для домашних животных представляет Новый год, причем не только из-за вредной пищи на столе, но и из-за елок, как искусственных, так и настоящих. Что уж говорить об игрушках! А какие еще растения несовместимы с собаками и кошками?

1. Омела белая

Самое опасное в ней — лепестки, которые падают на пол. Они очень ядовиты, и у питомца может начаться сильная рвота. В этом случае нужно срочно везти его в ветлечебницу, а омелу отдать друзьям без домашних животных (и это лучше сделать заранее).

2. Остролист

Может вызвать несколько проблем. Вопервых, на нем есть мелкие шипы, которые могут поцарапать пищевод и вызвать рвоту. Вовторых, он содержит сапонины, которые вызывают сильное повреждение ЖКТ. Лечение последствий — в стационаре.

3. Новогодняя елка

А также пихты, сосны и прочие хвойные деревья представляют огромную опасность! Хвойные масла, придающие дереву приятный запах, раздражают слизистую желудка. Иголки (настоящие или искусственные) могут нанести вред пищеводу. Бывает такое редко, но все же бдительность терять не стоит. Другая категория опасных предметов — украшения, особенно «дождик» и серпантин. Например, кошки не могут их отрыгнуть, и в редких случаях питомцы умирают.

4. Лилия

Токсична для кошек! Даже простое попадание пыльцы в организм может вызвать отказ почек.

5. Амариллис

Поедание луковиц может спровоцировать проблемы с ЖКТ у кошек и собак. Листья и цветки — легкое расстройство желудка.

6. Пуансеттия

Самое безопасное растение в этой подборке: возможны небольшие проблемы с желудком

Можно бесконечно любить цветы, но любимы питомцы дороже! Берегите своих любимцев.