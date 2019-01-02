Эпичные провалы: у этих людей выдался просто "отличный" день

Сколько существует человек, столько он терпит разного рода неудачи и провалы. Но, в отличие от наших примитивных предков, которым приходилось страдать от собственного позора, держа чувства при себе, нам повезло: мы живем в эпоху, когда можно поделиться своими фейлами со всем миром путем нажатия одной кнопки. Взгляните на эти умопомрачительные провалы и убедитесь: у вас еще просто отличный день, все хорошо, а будет еще лучше. Потому что так плохо, как у авторов этих снимков, не может быть.