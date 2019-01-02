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Среда, 02.01.2019
Эпичные провалы: у этих людей выдался просто &quot;отличный&quot; день
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Эпичные провалы: у этих людей выдался просто "отличный" день

Сколько существует человек, столько он терпит разного рода неудачи и провалы. Но, в отличие от наших примитивных предков, которым приходилось страдать от собственного позора, держа чувства при себе, нам повезло: мы живем в эпоху, когда можно поделиться своими фейлами со всем миром путем нажатия одной кнопки. Взгляните на эти умопомрачительные провалы и убедитесь: у вас еще просто отличный день, все хорошо, а будет еще лучше. Потому что так плохо, как у авторов этих снимков, не может быть.
Фото: pixabay.com
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