Забавные снимки, которые доказывают "особенную" любовь мужчин к шопингу Если вы когда-либо были женаты, то вам хорошо знаком этот "квест": сначала они заставляют вас пойти с ними на шоппинг, говоря, что им нужно купить всего одну вещь, а потом часами не выходят из примерочных, примеряя на себя то одно, то другое. В Instagram есть аккаунт "Несчастные мужчины" (Miserable Men), посвящённый мужчинам, которые хоть раз бывали на шоппинге вместе со своими жёнами или подругами. По мнению создателей этой учётной записи, это явление сродни глобальной эпидемии. Этим мужчинам можно только посочувствовать.